Источник: вратарь сборной Чехии Вилл согласовал контракт с «Трактором»

Голкипер шведского клуба «Регле» Роман Вилл продолжит карьеру в КХЛ. По информации «Спорт Бизнес Online», чешский вратарь уже согласовал контракт с «Трактором» и 1 мая станет игроком челябинского клуба.
В этом сезоне 27-летний вратарь провел 34 матча в чемпионате Швеции, одержал 23 победы, пропуская в среднем 2,12 шайбы и отражая 92,1% бросков.
«Трактор» занял 11-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. Последним в таблице стал «Адмирал». У команд равное количество очков (56), но «Трактор» одержал больше побед в основное время.
Ранее сообщалось, что руководство челябинского «Трактора» не планирует продолжать сотрудничество с главным тренером Владимиром Юрзиновым-младшим. Клуб занят поисками нового специалиста. Основной кандидат – нынешний тренер СКА Анвар Гатиятулин.
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