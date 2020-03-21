Источник: вратарь сборной Чехии Вилл согласовал контракт с «Трактором»

Голкипер шведского клуба «Регле» Роман Вилл продолжит карьеру в КХЛ. По информации «Спорт Бизнес Online», чешский вратарь уже согласовал контракт с «Трактором» и 1 мая станет игроком челябинского клуба.



В этом сезоне 27-летний вратарь провел 34 матча в чемпионате Швеции, одержал 23 победы, пропуская в среднем 2,12 шайбы и отражая 92,1% бросков.

«Трактор» занял 11-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. Последним в таблице стал «Адмирал». У команд равное количество очков (56), но «Трактор» одержал больше побед в основное время.



Ранее сообщалось, что руководство челябинского «Трактора» не планирует продолжать сотрудничество с главным тренером Владимиром Юрзиновым-младшим. Клуб занят поисками нового специалиста. Основной кандидат – нынешний тренер СКА Анвар Гатиятулин.