Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Источник: вратарь сборной Чехии Вилл согласовал контракт с «Трактором»

Источник: вратарь сборной Чехии Вилл согласовал контракт с «Трактором»
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер шведского клуба «Регле» Роман Вилл продолжит карьеру в КХЛ. По информации «Спорт Бизнес Online», чешский вратарь уже согласовал контракт с «Трактором» и 1 мая станет игроком челябинского клуба.

В этом сезоне 27-летний вратарь провел 34 матча в чемпионате Швеции, одержал 23 победы, пропуская в среднем 2,12 шайбы и отражая 92,1% бросков.

«Трактор» занял 11-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. Последним в таблице стал «Адмирал». У команд равное количество очков (56), но «Трактор» одержал больше побед в основное время.

Ранее сообщалось, что руководство челябинского «Трактора» не планирует продолжать сотрудничество с главным тренером Владимиром Юрзиновым-младшим. Клуб занят поисками нового специалиста. Основной кандидат – нынешний тренер СКА Анвар Гатиятулин.

Источник: Юрзинов покинет «Трактор», клуб рассматривает кандидатуры Гатиятулина и Ржиги
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020