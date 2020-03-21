Лайне: отмена ЧМ ожидаема. Здоровье дороже, это лишь хоккей и один турнир

Нападающий «Виннипег Джетс» и сборной Финляндии Патрик Лайне прокомментировал возможную отмену ЧМ-2020 из-за эпидемии коронавируса. Турнир должен пройти в мае в Швейцарии.



«Я всегда доступен для сборной, если тому способствует ситуация — нет травмы или переговоров о контракте. Я, конечно, с радостью приеду в сборную снова. Искренне считаю, что представлять Финляндию — это честь. Конечно, отмена ЧМ-2020 — вещь ожидаемая, потому что всё остальное уже отменили. Здоровье стоит выше, это лишь один турнир, это лишь хоккей. Я надеюсь, что в моей карьере ещё будут шансы носить форму сборной Финляндии. Пока что-то трудно планировать. По крайней мере, я дома.



Как добирался из Канады в Финляндию? Ни о каких частных самолётах и не думал. Наверное, ситуации в США и Канаде были немного разными, в Штатах с рейсами было сложнее, но канадцы отлично справились. Рад, что оказался на родине. Если уж карантин — то у себя, в Тампере», — приводит слова Лайне Ilta-Sanomat.