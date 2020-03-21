CAS утвердил дисквалификацию члена сборной Канады за инцидент на Кубке Первого канала

Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил дисквалификацию вице-президента по хоккейным операциям Федерации хоккея Канады Скотта Сэлмонда за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт ИИХФ.
Специалист помешал сотруднику допинг-контроля, назначенному ИИХФ, взять образец мочи у одного из игроков сборной Канады в декабре 2017 года на Кубке Первого канала в Москве. После этого совет Международной хоккейной федерации дисквалифицировал Сэлмонда на один год, но тот подал апелляцию в CAS. Одновременно с этим в спортивный арбитраж обратилось Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) с требованием увеличить срок дисквалификации специалиста до двух лет.
В итоге CAS оставил в силе апелляцию ВАДА, отклонив заявленные Сэлмондом доказательства невиновности. Таким образом, срок дисквалификации функционера истекает 31 мая 2020 года. На это время он отстранён от участия в любых хоккейных мероприятиях под эгидой ИИХФ.
«Уникальность этого случая побудила ИИХФ отложить объявление о дисквалификации до решения апелляционной инстанции. Однако мы в ИИХФ не ожидали, что это займёт столько времени. Тем не менее мы согласны с решением, принятым CAS», — отметил глава ИИХФ Рене Фазель.
Канадцы выиграли лишь один матч из трёх на Кубке Первого канала — 2017, победителем турнира стала сборная России.
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