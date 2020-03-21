Емелин: сезон у «Авангарда» был неплохой, но плей-офф мы провалили полностью

Защитник «Авангарда» Алексей Емелин подвёл итоги сезона, отметив, что плей-офф омский коллектив полностью провалил.



«Регулярный чемпионат мы отыграли примерно на том же уровне, что и сезоном ранее. Даже шагнули на одну ступеньку выше, на третьем месте закончили в своей конференции. Считаю, именно регулярку провели неплохо. Не всегда стабильно играли, были и спады, было много травм. От этого стабильность и страдала в течение сезона. А плей-офф, считаю, мы провалили полностью.

Причин много, всё складывается из деталей. Был допущен ряд ошибок, которые повели за собой поражения. В течение сезона мы не так много матчей провели в оптимальном составе. Это отчасти сказалось, постоянно были новые сочетания, менялись звенья, пары. От этого была небольшая несыгранность, не все были в топовой игровой форме.

К концу регулярки «Авангард» выдал серию из восьми побед, но потом наступил спад, из-за чего было упущено первое место в дивизионе. По сопернику… Была бы это «Магнитка», был бы другой результат — сложно сказать. В «Магнитке» очень хороший состав, в принципе сильная команда. В плей-офф нет слабых соперников. Да, они закончили регулярку на шестом месте, но никто не говорил, что мы их пройдём за четыре матча и выиграем серию. Всё повернулось совершенно по-другому.

Для меня в целом этот сезон был с большим знаком «минус», потому что такого количества травм у меня никогда в сезоне не было. Это выбило из колеи, старался с этим бороться. Надеюсь, это был тот переломный момент, после которого всё будет идти только вверх.

Трудно сказать о личной форме после регулярки, но с каждой игрой я чувствовал себя всё лучше и лучше, чувствовал, что могу ещё добавлять. Думаю, что если бы наш плей-офф продлился, то я бы вышел на свои лучшие кондиции", — приводит слова Емелина пресс-служба «Авангарда».