Людучин: руководители казахстанских клубов сказали, что за апрель никаких выплат не будет

Российский хоккеист Роман Людучин сообщил, что игрокам в чемпионате Казахстана не выплатят зарплату за апрель, нападающий покинул клуб «Арлан».

«Из-за досрочного окончания сезона мой контракт закончился. Несмотря на рекомендации, руководители клубов сказали игрокам, что за апрель никаких выплат не будет, хотя хоккеисты были готовы тренироваться и играть. Понятно, что коронавирус – это опасная вещь, безопасность всех выходит на первый план, но почему не выплатить то, что положено по контрактам, почему мы должны страдать? Мы бы спокойно доиграли чемпионат», — приводит слова Людучина «Р-Спорт».



Людучин подписал контракт с казахстанским клубом в начале сезона-2019/20200. «Арлан» выиграл регулярный чемпионат, россиянин в 42 играх набрал 32 (15 +17) очка.

Казахстанская федерация хоккея (КФХ) 17 марта приняла решение завершить сезон без определения победителя из-за эпидемии коронавируса и настоятельно рекомендовала клубам исполнить обязательства по всем контрактам игроков, тренеров и персонала команд по выплате заработных плат и премиального фонда.



В КХЛ Людучин за московский «Спартак», нижнекамский «Нефтехимик», ярославский «Локомотив», нижегородское «Торпедо», «Сочи» и «Югру». Всего в 382 играх он набрал 163 (78+85) очка.