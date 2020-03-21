РУСАДА в феврале проводило допинг-тестирование лишь в одном клубе КХЛ

Санкт-петербургский СКА стал самым тестируемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) клубом Континентальной хоккейной лиги по итогам двух первых месяцев 2020 года, сообщает ТАСС.
В феврале проверку прошли 12 игроков команды: Александр Барабанов, Антон Бурдасов, Данила Галенюк, Динар Хафизуллин, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко, Иван Морозов, Игорь Ожиганов, Александр Самонов, Артем Швец-Роговой, Владимир Ткачев и Артем Зуб. К игрокам других клубов КХЛ РУСАДА в последний месяц зимы интереса не проявляло.
В январе РУСАДА протестировало 24 хоккеистов КХЛ. В челябинском «Тракторе» проверили на допинг пятерых игроков, в ЦСКА, магнитогорском «Металлурге», владивостокском «Адмирале», уфимском «Салавате Юлаеве», московском «Спартаке» и омском «Авангарде» — по три игрока, в нижнекамском «Нефтехимике» — одного.
В 2019 году РУСАДА проверило на допинг 282 хоккеиста, включая игроков КХЛ, Высшей, Женской и Молодежной хоккейных лиг. Самым тестируемым игроком КХЛ стал защитник ярославского «Локомотива» Андрей Марков (4 раза).
- 21 марта 2020
-
17:23
-
17:16
-
16:58
-
16:39
-
15:58
-
15:19
-
14:39
-
13:55
-
13:40
-
12:47
-
12:34
-
12:22
-
12:09
-
11:37
-
11:16
-
11:06
-
10:50
-
10:16
-
09:56
-
09:41
-
09:19
-
09:05
-
00:33
- 20 марта 2020
-
23:52
-
23:03
-
22:54
-
22:07
-
21:45
-
21:35
-
20:53
-
20:16
-
20:01
-
19:49
-
19:36
-
19:27