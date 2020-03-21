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РУСАДА в феврале проводило допинг-тестирование лишь в одном клубе КХЛ

РУСАДА в феврале проводило допинг-тестирование лишь в одном клубе КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Санкт-петербургский СКА стал самым тестируемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) клубом Континентальной хоккейной лиги по итогам двух первых месяцев 2020 года, сообщает ТАСС.

В феврале проверку прошли 12 игроков команды: Александр Барабанов, Антон Бурдасов, Данила Галенюк, Динар Хафизуллин, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко, Иван Морозов, Игорь Ожиганов, Александр Самонов, Артем Швец-Роговой, Владимир Ткачев и Артем Зуб. К игрокам других клубов КХЛ РУСАДА в последний месяц зимы интереса не проявляло.

В январе РУСАДА протестировало 24 хоккеистов КХЛ. В челябинском «Тракторе» проверили на допинг пятерых игроков, в ЦСКА, магнитогорском «Металлурге», владивостокском «Адмирале», уфимском «Салавате Юлаеве», московском «Спартаке» и омском «Авангарде» — по три игрока, в нижнекамском «Нефтехимике» — одного.

В 2019 году РУСАДА проверило на допинг 282 хоккеиста, включая игроков КХЛ, Высшей, Женской и Молодежной хоккейных лиг. Самым тестируемым игроком КХЛ стал защитник ярославского «Локомотива» Андрей Марков (4 раза).

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