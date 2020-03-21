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Пашков: отмена ЧМ-2020 — наглядный пример для всех спортивных организаций России

ЧМ-2020
ЧМ-2020
Все турниры
  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Пашков: отмена ЧМ-2020 — наглядный пример для всех спортивных организаций России
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал отмену ЧМ-2020 из-за коронавируса.

«Увы, из-за общей тенденции с инфекцией чемпионат мира 2020 года не смогли провести. Это решение ИИХФ было ожидаемо. Другое дело, что это своеобразный урок для нас, для всех спортивных организаций в России. Это пример, чего требует нынешняя ситуация с коронавирусом. Она требует серьёзных мер и ограничений. Даже в ИИХФ пошли на такой шаг, так что нам тоже есть, над чем подумать. Перед нами наглядный пример.

Да, отмена чемпионата мира – это очень обидно для всех сторон. Но таковы обстоятельства, они сегодня сильнее нас, это надо признать. Сейчас все силы брошены на борьбу с коронавирусной инфекцией. Будем надеяться, что всё это продлится недолго и все мы, включая профессиональный спорт, вернёмся к привычной жизни», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Чемпионат мира 2020 года по хоккею отменён из-за коронавируса
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