Пашков: отмена ЧМ-2020 — наглядный пример для всех спортивных организаций России

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал отмену ЧМ-2020 из-за коронавируса.



«Увы, из-за общей тенденции с инфекцией чемпионат мира 2020 года не смогли провести. Это решение ИИХФ было ожидаемо. Другое дело, что это своеобразный урок для нас, для всех спортивных организаций в России. Это пример, чего требует нынешняя ситуация с коронавирусом. Она требует серьёзных мер и ограничений. Даже в ИИХФ пошли на такой шаг, так что нам тоже есть, над чем подумать. Перед нами наглядный пример.



Да, отмена чемпионата мира – это очень обидно для всех сторон. Но таковы обстоятельства, они сегодня сильнее нас, это надо признать. Сейчас все силы брошены на борьбу с коронавирусной инфекцией. Будем надеяться, что всё это продлится недолго и все мы, включая профессиональный спорт, вернёмся к привычной жизни», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Чемпионат мира 2020 года по хоккею отменён из-за коронавируса