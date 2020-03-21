Каменский: нужно сначала победить вирус, а потом думать о соревнованиях

Вице-президент КХЛ по развитию, олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал отмену ЧМ-2020 из-за коронавируса. Турнир должен был пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая.



«Сначала нужно победить вирус, а потом уже говорить о соревнованиях. Смена места проведения тоже бы ничего не дала, на чемпионат мира приедут люди со всего мира. Надо сначала победить вирус, а потом уже смотреть», — цитирует Каменского РБК.



Большинство хоккейных турниров по всему миру остановлено или досрочно прервано из-за коронавируса, в том числе международные соревнования.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, от него скончалось более 10 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тысяч. В России по состоянию на 21 марта насчитывается 306 заражённых.