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Каменский: нужно сначала победить вирус, а потом думать о соревнованиях

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Каменский: нужно сначала победить вирус, а потом думать о соревнованиях
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Вице-президент КХЛ по развитию, олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал отмену ЧМ-2020 из-за коронавируса. Турнир должен был пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая.

«Сначала нужно победить вирус, а потом уже говорить о соревнованиях. Смена места проведения тоже бы ничего не дала, на чемпионат мира приедут люди со всего мира. Надо сначала победить вирус, а потом уже смотреть», — цитирует Каменского РБК.

Большинство хоккейных турниров по всему миру остановлено или досрочно прервано из-за коронавируса, в том числе международные соревнования.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, от него скончалось более 10 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тысяч. В России по состоянию на 21 марта насчитывается 306 заражённых.

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