Давыдов: чемпионаты мира ещё будут, хоккей никуда не денется. Главное — люди и здоровье

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов прокомментировал ситуацию с отменой ЧМ-2020 из-за коронавируса.
«Если турнир официально отменён, то какие могут быть вопросы. Фазель требовал отменить сезон в КХЛ, а сам ждал ещё неделю? Ну всё же отменяли по чуть-чуть. Было же ясно, что всё равно отменят. Игрокам же нужно тренироваться, а делать это на фоне коронавирусов, наверное, и неприятно, и невозможно. Вопрос страховки? Пока трудно понять. Пока не закончится эпидемия, что-то трудно говорить с уверенностью.
Турнир был очень популярен в России, но специально занимать болельщиков чем-то не стоит. Главное, чтобы болельщики были живы и здоровы. Это сейчас самое главное. Остальное всё придёт. И чемпионаты ещё будут. Хоккей мы с вами ещё обязательно увидим, куда он денется. Что сделать, это же природа — с ней не пошалишь. Наберёмся терпения, и всё будет нормально. Самое главное — это люди, а хоккей ещё обязательно будет», — сказал Давыдов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.
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