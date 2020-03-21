Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Давыдов: чемпионаты мира ещё будут, хоккей никуда не денется. Главное — люди и здоровье

ЧМ-2020
ЧМ-2020
Все турниры
  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Давыдов: чемпионаты мира ещё будут, хоккей никуда не денется. Главное — люди и здоровье
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов прокомментировал ситуацию с отменой ЧМ-2020 из-за коронавируса.

«Если турнир официально отменён, то какие могут быть вопросы. Фазель требовал отменить сезон в КХЛ, а сам ждал ещё неделю? Ну всё же отменяли по чуть-чуть. Было же ясно, что всё равно отменят. Игрокам же нужно тренироваться, а делать это на фоне коронавирусов, наверное, и неприятно, и невозможно. Вопрос страховки? Пока трудно понять. Пока не закончится эпидемия, что-то трудно говорить с уверенностью.

Турнир был очень популярен в России, но специально занимать болельщиков чем-то не стоит. Главное, чтобы болельщики были живы и здоровы. Это сейчас самое главное. Остальное всё придёт. И чемпионаты ещё будут. Хоккей мы с вами ещё обязательно увидим, куда он денется. Что сделать, это же природа — с ней не пошалишь. Наберёмся терпения, и всё будет нормально. Самое главное — это люди, а хоккей ещё обязательно будет», — сказал Давыдов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

Чемпионат мира отменён. Это удар для российского хоккея
Фазель оказался терпеливее руководства КХЛ, которое сам же критиковал.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. ЧМ по хоккею 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020