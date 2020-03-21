«Думаешь, сможешь так сделать?». А. Свечников показал технику на теннисном мяче
Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников выложил видео, где демонстрирует технику владения клюшкой на теннисном мяче. Российский игрок пригласил всех попробовать повторить его действия.
Посмотреть видео можно в «Инстаграме».
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за эпидемии коронавируса, точные сроки окончания перерыва неизвестны.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, от него скончалось более 11 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс. В России по состоянию на 21 марта насчитывается 306 заражённых.
Овечкин без 50 голов, Панарин без рекорда. Чего не будет в НХЛ, если сезон не доиграют
Финиш регулярного чемпионата мог бы принести российским хоккеистам большой улов. Их ждали рекорды и награды.
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