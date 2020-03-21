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«Думаешь, сможешь так сделать?». А. Свечников показал технику на теннисном мяче

«Думаешь, сможешь так сделать?». А. Свечников показал технику на теннисном мяче
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников выложил видео, где демонстрирует технику владения клюшкой на теннисном мяче. Российский игрок пригласил всех попробовать повторить его действия.

Посмотреть видео можно в «Инстаграме».

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за эпидемии коронавируса, точные сроки окончания перерыва неизвестны.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, от него скончалось более 11 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс. В России по состоянию на 21 марта насчитывается 306 заражённых.

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Финиш регулярного чемпионата мог бы принести российским хоккеистам большой улов. Их ждали рекорды и награды.
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