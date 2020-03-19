Овечкин без 50 голов, Панарин без рекорда. Чего не будет в НХЛ, если сезон не доиграют

Остановка сезона в НХЛ лишила многих хоккеистов достижения очень интересных личных статистических рубежей. И будет крайне обидно констатировать, что всё это случится когда-нибудь потом, в спешке, когда хоккей снова вернётся на ледовые арены.

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Овечкин не забьёт 50 голов

Увы, но все разговоры про очередной голевой «полтинник» Великой Восьмёрки могут оказаться беспочвенными, поскольку с большой долей вероятности регулярный чемпионат-2019/2020 доигран не будет. Сейчас на счету у Овечкина 48 голов в 68 матчах, и в пяти последних играх до приостановки он забросил 5 шайб — сделал дубли в ворота «Рейнджерс» и «Миннесоты», а заодно забил очень эффектный гол в ворота «Баффало». Этот голевой спурт позволил Александру догнать в списке снайперов чеха Давида Пастрняка из «Бостона», у которого также 48 голов, но на 2 матча больше.



В случае, если доигровки регулярного чемпионата действительно не последует, а вручение индивидуальных наград состоится, Овечкин в девятый раз станет обладателем «Морис Ришар Трофи», но эту награду ему предстоит разделить с коллегой из «Брюинз». А вот от девятой в карьере цифры в 50 голов за сезон придётся отказаться, да и разговоры про погоню за рекордом Гретцки могут стать менее актуальными, поскольку, как и когда будет возобновлён сезон, пока никто не знает.

Панарин не побьёт рекорд Ягра

У Артемия Панарина был шанс обновить клубный рекорд «Рейнджерс», который принадлежит Яромиру Ягру — 54 шайбы и 123 очка в регулярном чемпионате. На данный момент у Хлебушка 95 баллов, и за 13 оставшихся матчей ему требовалось набрать 28 очков, чтобы стать самым результативным «рейнджером» в истории.



Панарин первым из россиян преодолел отметку в 90 очков, вышел на третье место в списке бомбардиров НХЛ (отставание от Драйзайтля — 15 баллов), и, как считают некоторые обозреватели, Артемий имеет все шансы на получение «Харт Трофи» — приза MVP сезона. Правда, для этого «синерубашечникам» требовалось попасть в плей-офф, который теперь может состояться в другом формате. Как в этой ситуации оценивать предыдущие подвиги хоккеистов — не ясно.

Кстати, не достигнет Панарин и отметки в 400 матчей за карьеру — сейчас у него на 9 игр меньше. Возможно, это не имеет особого значения, но за преодоление этой отметки профсоюз хоккеистов значительно повышает будущую пенсию после окончания активных выступлений. Не такой уж бесполезный бонус по нынешним временам.

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Варламов не сыграет 500-й матч в НХЛ

Сейчас на счету российского голкипера «Айлендерс» 493 матча. Нынешний сезон для Семёна получился достаточно удачным, да и переход в стан «островитян», которые практикуют оборонительную тактику, для вратаря всегда приятен. 45 матчей, 19 побед, 91,4% отражённых бросков — статистика намного более удачная, чем была у Варламова год назад в «Колорадо». Но главное, что Семён наконец-то избавился от постоянных травм и обрёл стабильную игру.



По 500 и более матчей в НХЛ за карьеру сыграли только трое российских стражей ворот — Николай Хабибулин (799), Евгений Набоков (697) и Сергей Бобровский (507).

Кузнецов не войдёт в топ-25 россиян

Центрфорварду «Вашингтона» остаётся 11 баллов до того, чтобы набрать 400 очков за карьеру в НХЛ. Число вроде бы не самое впечатляющее, но вполне приятное, поскольку позволило бы челябинцу обогнать Максима Афиногенова, Александра Фролова и Валерия Буре. Следующей жертвой Кузнецова мог стать некто Суини Шрайнер (407 очков), который родился ещё до революции 1917 года в Саратове и записан в официальной статистике НХЛ как россиянин.

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Джо Торнтон не наберёт 1 100 передач

1089 голевых пасов на данный момент у знаменитого бородача из «Сан-Хосе», и отметка в 1 100 передач является очень весомой. Кроме Торнтона этого рубежа достигали в истории НХЛ только 6 хоккеистов из числа самых великих — Уэйн Гретцки (1963), Рон Фрэнсис (1249), Марк Мессье (1193), Рэй Бурк (1169), Яромир Ягр (1155) и Пол Коффи (1135).



Отметку в 1500 очков Торнтон успел преодолеть и превысить на 9 баллов, но всё это вряд ли волнует Джамбо Джо, поскольку для 40-летнего ветерана почти уплыла главная возможность — побороться за Кубок Стэнли.

Андрей Свечников не наберёт 100 очков за карьеру

19-летний форвард «Каролины» уже успел сыграть 150 матчей в НХЛ. Мастер эффектных голов пока остановился на 98 (44+54) очках, и искомую пару баллов он имел все шансы набрать до конца нынешней регулярки. Нет сомнений, что Свечников попытался бы отметить небольшой юбилей красиво, а «Каролина» отметила бы успех своего вундеркинда каким-нибудь запоминающимся празднованием.

«Арт Росс Трофи» не достанется немцу?

Вернее, Леон Драйзайтль может стать первым в истории хоккеистом из Германии, ставшим обладателем приза самому результативному игроку сезона. На момент остановки чемпионата у Драйзайтля 110 очков — на 13 больше, чем у одноклубника Коннора Макдэвида, который является его ближайшим преследователем. Вопрос в том, будут ли вручаться призы по итогам не доигранного сезона и какой статус они будут иметь.



В любом случае успех Драйзайтля стоит отметить, поскольку за последние 9 сезонов «Арта Росса» брали только канадцы, россияне и американец Патрик Кейн.