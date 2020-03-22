Гавриков — о переходе в СКА в 2017 году: в «Коламбусе» узнали об этом из «Твиттера»

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков рассказал об ужине с руководством клуба в 2017 году. Игрок встречался с представителями «Коламбуса» сразу после подписания контракта со СКА, но думал, что в стане «жакетов» об этом пока не знают.
«До ужина несколько часов, вдруг появляется эта новость. Вы можете себе это представить? Я говорил: «О боже мой. Это будет ужасно, этот ужин. Они будут очень злы».
Мой агент сказал, что мы можем всё отменить. Но я ответил, что лучше встретиться. Я хотел встретиться с Тортореллой и Кекяляйненом. Я знал, что будет сложно, но хотел рассказать им всё.
Когда сели за стол, Торторелла сразу повернулся к моему агенту и сказал: «Могу я его кое о чём спросить?» Потом говорит мне: «Почему мы узнали об этом из «Твиттера»?» Я ответил: «Это моя ошибка. Всё понимаю и прошу прощения». Дальнейший ужин прошёл хорошо», – цитирует Гаврикова The Athletic.
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