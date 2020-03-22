«Мне пофиг. Даже не планирую паниковать». Белорусский голкипер Зиновенко — о коронавирусе

Белорусский голкипер команды МХЛ ОЭРДЖИ «Юниор» Ростислав Зиновенко поделился мыслями о пандемии коронавируса.
«Мы базировались в Дмитрове. Честно говоря, лучше о коронавирусе поговорить с Егором Буяльским, потому что его поднимали из команды МХЛ в команду ВХЛ. Вроде бы там кто-то из легионеров получил травму, поэтому Егора вызвали на домашние матчи, которые проводились в Китае. Плюс второй тренер в этой команде — белорус. Что рассказывал Егор? Доктора вообще не отходили ни на шаг, всё время измеряли температуру. Ходили все исключительно в масках, а как только появилась возможность, переехали в Россию. Собрали что успели и уехали. Говорил, у людей паника. И в целом не самое приятное зрелище.
Что думаю о коронавирусе? Обычный интерес, ничего более. В школе, к слову, тащился от уроков биологии. Приведу пример. Когда в Африке обострилась ситуация с эболой, мне было интересно почитать о вирусе. Понять, что собой представляет и какие могут быть последствия. А говорить о том, что переживаю по поводу коронавируса… Нет, мне пофиг. Не сомневаюсь, что всё будет нормально, и даже не планирую паниковать», — цитирует Зиновенко Sportarena.by.
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