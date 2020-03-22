Сергей Немчинов стал спортивным директором «Адмирала»

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов назначен на должность спортивного директора ХК «Адмирал», сообщается на официальном сайте приморского клуба.
После завершения карьеры игрока в 2004 году Сергей Немчинов приступил к тренерской работе. Начиная с 2004 работал с молодыми игроками в системе «Нью-Йорк Айлендерс», а затем и ассистентом главного тренера «островитян».
С 11 августа 2006 года по 10 сентября 2007 года входил в тренерский штаб сборной России, с которой выиграл бронзовые медали чемпионата мира в Москве (2007). Также входил в тренерский штаб национальной команды на Олимпийских играх в Турине в 2006 году. С 20 июня 2007 года возглавлял молодёжную сборную. Под руководством Немчинова российские хоккеисты становились бронзовыми призёрами чемпионатов мира в Чехии (2008) и Канаде (2009).
В 2009 – 2011 годах был главным тренером и генеральным менеджером ХК ЦСКА. В сезоне-2016/2017 генеральный менеджер клуба ВХЛ «Торпедо» (Усть-Каменогорск). В том сезоне казахстанские хоккеисты дошли до финала Кубка Братины. Сезон-2018/2019 провёл в Южной Корее на должности помощника главного тренера.
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