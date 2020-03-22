Кинг: Гавриков — надёжный парень, который знает, на что способен
Бывший тренер «Локомотива» Дэйв Кинг поделился мнением о защитнике «Коламбус Блю Джекетс» Владиславе Гаврикове.
«Вижу, как он делает то, что и должен делать. Он хорош в обороне, быстро двигает шайбу. Его не назовешь сложным игроком. Он надёжный парень, знает, на что способен. Знает, что он может сделать, а чего не сможет.
Гави – зрелый парень. Влад уверен в себе, никогда не сомневается и не колеблется. Не скажешь, что он катается красиво, но делает это хорошо. Он эффективен», – цитирует Кинга The Athletic.
Российский защитник играл за «Локомотив» с 2014 по 2017 года, после чего перешёл в СКА, где провёл два сезона. 13 апреля 2019 года Владислав Гавриков заключил двухлетний контракт с «Коламбусом».
Кинг: Малкин уже изменил хоккей, он играет как Марио Лемье
Известный канадский тренер, работавший в «Магнитке» и «Локомотиве», Дэйв Кинг — об Олимпиаде, Малкине и следующем тренере сборной России.
Читайте также
- 22 марта 2020
-
14:51
-
14:28
-
14:06
-
13:45
-
13:20
-
13:06
-
12:55
-
12:32
-
12:15
-
11:51
-
11:30
-
11:13
-
10:51
-
10:22
-
10:00
-
09:31
-
09:10
-
08:58
-
07:00
-
00:51
-
00:44
- 21 марта 2020
-
23:58
-
23:20
-
22:46
-
22:39
-
22:02
-
21:49
-
21:34
-
21:21
-
20:40
-
20:30
-
20:01
-
20:00
-
19:42
-
19:09
Партнерский контент