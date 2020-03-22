Кинг: Гавриков — надёжный парень, который знает, на что способен

Бывший тренер «Локомотива» Дэйв Кинг поделился мнением о защитнике «Коламбус Блю Джекетс» Владиславе Гаврикове.

«Вижу, как он делает то, что и должен делать. Он хорош в обороне, быстро двигает шайбу. Его не назовешь сложным игроком. Он надёжный парень, знает, на что способен. Знает, что он может сделать, а чего не сможет.



Гави – зрелый парень. Влад уверен в себе, никогда не сомневается и не колеблется. Не скажешь, что он катается красиво, но делает это хорошо. Он эффективен», – цитирует Кинга The Athletic.

Российский защитник играл за «Локомотив» с 2014 по 2017 года, после чего перешёл в СКА, где провёл два сезона. 13 апреля 2019 года Владислав Гавриков заключил двухлетний контракт с «Коламбусом».