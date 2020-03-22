Куммола: позитив в отмене ЧМ? Финляндия два года подряд будет действующим чемпионом
Вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола сообщил, что ИИХФ не обсуждала вариант переноса чемпионата мира 2020 года на более поздний срок из-за эпидемии коронавируса.
«Я считаю, что в этой ситуации могло быть только одно правильное решение — мы не могли проводить чемпионат мира. Было очень тяжело его перенести. У меня была такая идея сначала, но это вообще не обсуждалось, потому что все чемпионаты, включая НХЛ, сейчас взяли паузу, и вполне возможно, что они будут доигрывать до сентября или ещё позже. Поэтому перенос был невозможным.
Единственный позитивный момент в том, что чемпионат мира не состоится, это то, что сборная Финляндии два года подряд будет действующим чемпионом мира», — приводит слова Куммолы ТАСС.
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