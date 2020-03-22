Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Форвард «Барыса» Михайлис устроил домашнюю тренировку на роликах

Форвард «Барыса» Михайлис устроил домашнюю тренировку на роликах
Хоккей / КХЛ 0

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги опубликовала ролик, в котором показана тренировка форварда казахстанского «Барыса» Никиты Михайлиса в домашних условиях.

На видео 24-летний хоккеист занимается на роликовых коньках и со снаряжением для индор-хоккея.

Видео доступно на странице КХЛ в «Твиттере».

16 марта казахстанский «Барыс» отказался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги из-за угрозы распространения коронавируса. Ранее аналогичным образом поступил финский «Йокерит». КХЛ приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина.

В нынешнем сезоне КХЛ Михайлис провёл в составе казахстанской команды 65 матчей, включая плей-офф. На его счету 17 заброшенных шайб и 16 результативных передач.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020