Форвард «Барыса» Михайлис устроил домашнюю тренировку на роликах
Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги опубликовала ролик, в котором показана тренировка форварда казахстанского «Барыса» Никиты Михайлиса в домашних условиях.
На видео 24-летний хоккеист занимается на роликовых коньках и со снаряжением для индор-хоккея.
Видео доступно на странице КХЛ в «Твиттере».
16 марта казахстанский «Барыс» отказался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги из-за угрозы распространения коронавируса. Ранее аналогичным образом поступил финский «Йокерит». КХЛ приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина.
В нынешнем сезоне КХЛ Михайлис провёл в составе казахстанской команды 65 матчей, включая плей-офф. На его счету 17 заброшенных шайб и 16 результативных передач.
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