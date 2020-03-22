Неопределённость с продолжением сезона в НХЛ, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, может ударить по шансам российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина установить новые рекорды, пишет испанская Sport.es.
В этом сезоне на счету Овечкина 48 голов. Он забивал по 50 или более шайб за регулярный чемпионат уже 8 сезонов. И в этом году рискует упустить возможность догнать Уэйна Гретцки и Майка Босси. У них таких сезонов было по девять.
«Способный защитить Владимира Путина любой ценой и поддерживать прекрасные отношения с Дональдом Трампом. Фактически чемпион мира спонсировал интернет-движение, чтобы извлечь выгоду от поддержки российского президента, и его неоднократно приглашали на официальные приёмы президента США», — так характеризует испанское издание Овечкина.
22 февраля Александр стал восьмым игроком в истории, преодолевшим отметку в 700 голов в НХЛ. Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки — 894 шайбы.
«Теперь врагом Овечкина и всей планеты является коронавирус. Но восьмой номер «Кэпиталз» показал, что он может справиться со всем и полон решимости забросить ещё 188 шайб, которые отделяют его от рекордного достижения в истории», — резюмирует Sport.es.
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