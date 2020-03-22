Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Неман» сравнял счёт в серии плей-офф Экстралиги с солигорским «Шахтёром» — 3-3

«Неман» сравнял счёт в серии плей-офф Экстралиги с солигорским «Шахтёром» — 3-3
Хоккей / Прочие 0

В шестом матче полуфинальной серии плей-офф Экстралиги «Шахтёр» в Солигорске принимал гродненский «Неман» и уступил в овертайме — 1:2 ОТ. Счёт в противостоянии стал равным – 3-3.

Хозяева повели уже на 6-й минуте встречи. Большинство «5 на 3» реализовал Роман Крикуненко. Ему ассистировали Сергей Боголейша и Андрей Феклистов. На 12-й Александр Малявко сравнял счёт. Победу «Неману» в овертайме принёс точный бросок Тимо Хильтунена. Он реализовал большинство после передач Егора Степанова и Игоря Варивончика.

Беларусь - Экстралига - плей-офф. 1/2 финала. 6-й матч
22 марта 2020, воскресенье. 18:00 МСК
Шахтёр-Солигорск
Солигорск
Окончен
1 : 2
ОТ
Неман
Гродно
1:0 Крикуненко (Боголейша, Казнадей) – 05:56' (5x3)   1:1 Малявко – 10:31' (5x5)   1:2 Хильтунен (Степанов, Варивончик) – 60:19' (5x4)

Решающий матч серии команды проведут 24 марта. Напомним, первый финалист Экстралиги уже определился. Им стал клуб «Юность-Минск». В первом раунде плей-офф хоккеисты из столицы Беларуси обыграли «Локомотив-Орша» (4-2), а во втором были сильнее «Динамо-Молодечно» (4-1).

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020