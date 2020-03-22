«Неман» сравнял счёт в серии плей-офф Экстралиги с солигорским «Шахтёром» — 3-3

В шестом матче полуфинальной серии плей-офф Экстралиги «Шахтёр» в Солигорске принимал гродненский «Неман» и уступил в овертайме — 1:2 ОТ. Счёт в противостоянии стал равным – 3-3.
Хозяева повели уже на 6-й минуте встречи. Большинство «5 на 3» реализовал Роман Крикуненко. Ему ассистировали Сергей Боголейша и Андрей Феклистов. На 12-й Александр Малявко сравнял счёт. Победу «Неману» в овертайме принёс точный бросок Тимо Хильтунена. Он реализовал большинство после передач Егора Степанова и Игоря Варивончика.
Решающий матч серии команды проведут 24 марта. Напомним, первый финалист Экстралиги уже определился. Им стал клуб «Юность-Минск». В первом раунде плей-офф хоккеисты из столицы Беларуси обыграли «Локомотив-Орша» (4-2), а во втором были сильнее «Динамо-Молодечно» (4-1).
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