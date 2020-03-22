Нападающий «Трактора» Щербак показал, как тренируется на льду замёрзшего озера

Нападающий «Трактора» Никита Щербак показал, чем занимается после завершения сезона. Игрок опубликовал видео, на котором играет в хоккей на замёрзшем озере в Квебеке (Канада).



«Замерзшее озеро в Канаде + отличная погода + маленькие друзья = хороший день для нападающего „Трактора“ Никиты Щербака», — прокомментировала это видео пресс-служба КХЛ.

Видео доступно на странице КХЛ в «Твиттере».

«Трактор» по итогам регулярного чемпионата занял 11-е место в Восточной конференции. Последним в таблице стал «Адмирал». У команд равное количество очков (56), но «Трактор» одержал больше побед в основное время.



Щербак начинал сезон в «Авангарде», но в ноябре перешёл в «Трактор». За челябинцев он провёл 15 матчей, в которых забросил 1 шайбу и отдал 4 результативные передачи.