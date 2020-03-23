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Перья, купальники и кожаные куртки — красотки из групп поддержек в КХЛ. Лучшие фото

Группа поддержки
Перья, купальники и кожаные куртки — красотки из групп поддержек в КХЛ. Лучшие фото
Хоккей / КХЛ 0

17 марта КХЛ решила приостановить проведение соревнований до 10 апреля с целью предотвращения распространения COVID-19, сообщается на официальном сайте.

«КХЛ приняла решение приостановить второй этап чемпионата в связи с рекомендациями министерства спорта, решениями региональных властей и с учётом эпидемиологической обстановки.

В случае, если после 10 апреля ограничительные меры будут уменьшены или сняты, КХЛ будет готова к проведению второго этапа чемпионата для клубов. О формате и сроках проведения КХЛ сообщит на своих официальных интернет-ресурсах.

В случае продления режима повышенной готовности в регионах России и ограничений на посещение матчей в связи с эпидемиологической обстановкой КХЛ выступит с дополнительным сообщением», — говорится в официальном заявлении.

Пока КХЛ на паузе, предлагаем вашему вниманию яркие и завораживающие кадры девушек из групп поддержек с матчей команд в Континентальной хоккейной лиге от специальных корреспондентов «Чемпионата».

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