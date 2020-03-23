Гика — об отмене ЧМ-2020: так лучше для всех. Нельзя, чтобы ситуация стала как в Италии

Нападающий челябинского «Трактора» Томаш Гика поделился мнением о развитии эпидемии коронавируса.



«У нас всё хорошо, отдыхаем дома, стараемся не выходить лишний раз, разве что за продуктами пару раз в неделю. Сейчас больше времени провожу вместе со всей семьёй, к примеру, на прошлой неделе все выходные провели в доме моих родителей. Смотрим фильмы, общаемся, играем в карты. Здорово, что есть возможность провести время всем вместе. Конечно, когда на улице хорошая погода, хочется выйти прогуляться, но нужно соблюдать принятые меры и беречь здоровье.



Я буду дома, уделю время отдыху и займусь здоровьем, буду ходить на массаж. Конечно, сейчас нет возможности этим заняться ввиду мер самоизоляции, нужно немного подождать. Скоро начну тренировки в зале, но тут многое зависит от того, будет ли он открыт и будет ли работать тренер. Если нет, то буду тренироваться дома, нужно подождать, ничего тут не поделаешь.



По отмене чемпионата мира скажу, что так лучше для всех. Здоровье должно быть первостепенным, важно, чтобы каждый чувствовал себя в безопасности. Нужно быть уверенными, что ситуация не обострится так, как сейчас в Италии или в Германии. Нам нужно сначала остановить текущую ситуацию и всем взять на себя ответственность за своё здоровье», — цитирует Гику официальный сайт «Трактора».