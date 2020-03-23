Кудашов: сезон не отменён, все это понимают. Нужно всё доводить до конца

Главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов поделился мнением о приостановке сезона КХЛ из-за коронавируса.
«Команда тренируется, поддерживает форму. Ждём решения лиги. Сезон не отменён, все это понимают и готовятся играть. Пока нет какого-то сигнала, мы работаем. Здесь собраны взрослые люди, все понимают, для чего они тренируются. Изменились ли тренировки? Естественно. Мы не знаем точных дат, поэтому чередуем развивающие и поддерживающие тренировки. Процесс поменялся. Стало спокойнее: игр нет, нервов не так много тратится. В принципе хорошо, что у нас есть возможность тренироваться, общаться и заниматься любимым делом.
Думаю, весь мир перестроился и стал более аккуратен. Скажу банальные вещи: нужно мыть руки, соблюдать дистанцию между людьми, не вступать в близкий контакт.
Было бы правильно дождаться улучшения ситуации и довести дело до конца? Нужно всё доводить до конца», — цитирует Кудашова официальный сайт ХК СКА.
- 23 марта 2020
-
16:56
-
16:44
-
16:32
-
16:20
-
16:03
-
16:00
-
15:46
-
15:26
-
14:57
-
14:19
-
13:30
-
13:13
-
12:47
-
12:00
-
11:43
-
11:15
-
10:50
-
10:26
-
10:05
-
10:00
-
09:55
-
09:39
-
09:10
-
08:57
-
07:47
-
00:35
-
00:00
- 22 марта 2020
-
23:11
-
22:44
-
22:28
-
22:00
-
21:49
-
21:29
-
21:19
-
20:48