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Кудашов: сезон не отменён, все это понимают. Нужно всё доводить до конца

Кудашов: сезон не отменён, все это понимают. Нужно всё доводить до конца
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов поделился мнением о приостановке сезона КХЛ из-за коронавируса.

«Команда тренируется, поддерживает форму. Ждём решения лиги. Сезон не отменён, все это понимают и готовятся играть. Пока нет какого-то сигнала, мы работаем. Здесь собраны взрослые люди, все понимают, для чего они тренируются. Изменились ли тренировки? Естественно. Мы не знаем точных дат, поэтому чередуем развивающие и поддерживающие тренировки. Процесс поменялся. Стало спокойнее: игр нет, нервов не так много тратится. В принципе хорошо, что у нас есть возможность тренироваться, общаться и заниматься любимым делом.

Думаю, весь мир перестроился и стал более аккуратен. Скажу банальные вещи: нужно мыть руки, соблюдать дистанцию между людьми, не вступать в близкий контакт.

Было бы правильно дождаться улучшения ситуации и довести дело до конца? Нужно всё доводить до конца», — цитирует Кудашова официальный сайт ХК СКА.

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