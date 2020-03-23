Кудашов: сезон не отменён, все это понимают. Нужно всё доводить до конца

Главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов поделился мнением о приостановке сезона КХЛ из-за коронавируса.



«Команда тренируется, поддерживает форму. Ждём решения лиги. Сезон не отменён, все это понимают и готовятся играть. Пока нет какого-то сигнала, мы работаем. Здесь собраны взрослые люди, все понимают, для чего они тренируются. Изменились ли тренировки? Естественно. Мы не знаем точных дат, поэтому чередуем развивающие и поддерживающие тренировки. Процесс поменялся. Стало спокойнее: игр нет, нервов не так много тратится. В принципе хорошо, что у нас есть возможность тренироваться, общаться и заниматься любимым делом.



Думаю, весь мир перестроился и стал более аккуратен. Скажу банальные вещи: нужно мыть руки, соблюдать дистанцию между людьми, не вступать в близкий контакт.



Было бы правильно дождаться улучшения ситуации и довести дело до конца? Нужно всё доводить до конца», — цитирует Кудашова официальный сайт ХК СКА.