Бурдасов: хотелось бы доиграть сезон. СКА набрал хороший ход

Нападающий петербургского СКА Антон Бурдасов поделился мнением о приостановке сезона КХЛ из-за коронавируса.

«Всё в обычном режиме: тренируемся, занимаемся. Было четыре выходных – кто-то дома занимался, кто-то в зал приезжал. Ничего необычного.

Поменялся ли как-то жизненный уклад? Я бы так не сказал. Единственное, руки не жмём, когда приходим или уходим. В остальном всё как было, так и осталось. Что касается семьи, у нас маленький ребенок, мы руки всегда мыли и его заставляли. Так и продолжаем: придём с улицы и всегда моем руки с мылом. Всё как обычно.

Тяжело ли жить без игр? Все ребята в выходные тренировались: кто-то бегал на дорожке, кто-то другим занимался. Это нормально, потому что за четыре дня без нагрузок тело отвыкает, нужно как-то поддерживать форму. Нам присылают расписание, мы приходим и работаем. Скажут тренироваться – будем тренироваться. Скажут играть – будем играть.

Есть руководство Лиги – какое решение они примут, с таким и будем жить. Хотелось бы доиграть сезон. Мы набрали очень хороший ход, по команде это было видно, мы шли без поражений. Готовы биться и выигрывать Кубок», — цитирует Бурдасова официальный сайт ХК СКА.