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«Калашников» подал в суд на завод по производству клюшек Зарипова

«Калашников» подал в суд на завод по производству клюшек Зарипова
Хоккей / КХЛ 0

Арбитражный суд Татарстана зарегистрировал иск концерна «Калашников» к заводу клюшек «ЗаряД», одним из учредителей которого является нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов. Исковое заявление поступило в суд 18 марта, как следует из картотеки суда. Оружейный концерн требует с фирмы 500 тысяч рублей.

Зарипов основал «ЗаряД» в августе 2016 года, ещё будучи игроком магнитогорского «Металлурга». Фирма занимается производством клюшек из композитных материалов.

«Калашников» судился с заводом «ЗаряД» в 2019 году. Тогда обнаружилось, что «ЗаряД» продаёт клюшки под обозначениями «АК 47» и «АК 12». В итоге спор завершился подписанием мирового соглашения, по условиям которого завод выплатил истцу 100 тысяч рублей за период бездоговорного использования брендов и ещё 100 тысяч рублей — за разрешение использовать их до конца 2019 года.

Бизнес Зарипова: «АК 47», «Катюша» и другие орудия
Данис Зарипов выиграл четыре Кубка Гагарина и решил основать первый в России завод по производству хоккейных клюшек.
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