Ассистент Ржиги: у нас уже есть предложения, в том числе из КХЛ

Ассистент главного тренера сборной Чехии Милоша Ржиги Роберт Райхел признался, что одним из вариантов продолжения карьеры тренерского тандема может стать клуб КХЛ.

«Если бы нам предложили продление, был бы рад. Мне очень нравилось работать в сборной Чехии. Это было большим испытанием. Все мы делали максимум возможного. Жаль, не удалось завершить работу на чемпионате мира в Швейцарии.

У нас с Милошем уже есть предложения. Как общие, для целого штаба, так и индивидуальные. Сейчас об этом не думаем. Здоровье дороже. Хоккей — это ещё не всё в жизни.

Хотел бы стать главным тренером? За последние полтора года я узнал много нового. Работа в сборной Чехии меня обогатила, но я всё ещё учусь. Ни я, ни Милош предложения толком не разбирали. Есть ли у нас предложения из КХЛ? Да, это один из вариантов», — приводит слова Райхела idnes.cz.