Крикунов: Умарк и Хартикайнен могут обещать вернуться, но их просто в самолёт не пустят

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал ситуацию с возможным продолжением плей-офф КХЛ летом.

«Пока ждём хоть какой-то ясности. А сейчас только разговоры. Причём речь уже идёт, как я понимаю, чтобы продлить чемпионат на май и даже июнь. Если так, то я даже не знаю, как это будет. Думаю, что иностранные игроки к этому времени точно улетят. У них же семьи уже за рубежом. Тянуть они не будут.

Да, наши все тут. А как иначе? Ведь понятно, что если люди улетели, то назад они уже не вернутся. Умарк и Хартикайнен обещают возвратиться в Уфу, если это будет нужно? Да обещать-то они могут, только как это теперь сделать? Тебя просто в самолёт не пустят, границы ведь закрыты. Нет, тех, кто улетел, назад уже и ждать не стоит. Я вот только что говорил с Колей Заварухиным, они тоже думают своих иностранцев отпускать. А «Салават Юлаев» и «Ак Барс» это ещё раньше сделали.

Уже есть версия, что плей-офф может продлиться до конца июня. Правда, я пока не очень понимаю, как это со следующим сезоном будет стыковаться. А легионеров мы можем удерживать лишь до 30 апреля. Потом они уже точно в России не останутся. Маловероятно, что в данной ситуации кто-то из них согласится продлевать себе сезон. Так что для нас хорошо бы всё же в апреле плей-офф возобновить. Чтобы хотя бы ещё один раунд сыграть с Петерссоном, Хиетаненом, Чайковски… Ну а дальше тогда, видимо, придётся уже без них», — цитирует Крикунова сайт «Матч ТВ».