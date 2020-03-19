Хартикайнен вернётся в Уфу, если сезон КХЛ будет возобновлён
Дмитрий Ерёмин, агент нападающего уфимского «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнена, рассказал, что его клиент вернётся в Россию в случае возобновления чемпионата КХЛ. Напомним, лига приостановила сезон до 10 апреля.
«Мы благодарим руководство „Салавата Юлаева“ за то, что дало возможность вывезти семью игрока из Уфы. Как только эпидемиологическая ситуация улучшится и лига решит возобновить сезон, Хартикайнен, естественно, вернётся и продолжит выполнять свои контрактные обязательства», — цитирует Ерёмина ТАСС.
Напомним, легионеры «Салавата Юлаева» 17 марта чартерным рейсом покинули Россию. Юха Метсола, Теэму Хартикайнен и Сакари Маннинен останутся с семьями в Финляндии, Линус Умарк отправится в Швецию, а Филип Ларсен – в Данию.
Нужна ли революция в Уфе и чего мог достичь Кудашов со СКА? Вопросы без ответов в КХЛ
Подходит ли «Ак Барсу» Квартальнов, кто был способен на сенсацию и что делать «Барысу» со Скабелкой? Плей-офф должен был дать все ответы.
Читайте также
- 19 марта 2020
-
19:43
-
19:27
-
19:19
-
18:49
-
18:38
-
18:07
-
17:54
-
17:24
-
16:35
-
16:22
-
16:15
-
16:00
-
15:31
-
15:15
-
14:41
-
14:25
-
14:20
-
13:59
-
13:35
-
13:10
-
12:50
-
12:35
-
12:15
-
12:00
-
11:35
-
11:12
-
11:00
-
10:45
-
10:20
-
10:05
-
10:00
-
09:37
-
09:12
-
09:00
-
08:38
Партнерский контент