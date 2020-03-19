Хартикайнен вернётся в Уфу, если сезон КХЛ будет возобновлён

Нужна ли революция в Уфе и чего мог достичь Кудашов со СКА? Вопросы без ответов в КХЛ

Подходит ли «Ак Барсу» Квартальнов, кто был способен на сенсацию и что делать «Барысу» со Скабелкой? Плей-офф должен был дать все ответы.