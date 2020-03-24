Романов — о пустых полках: меньше надо слушать новости, в которых 90% — это хайп и враньё

Защитник ЦСКА Александр Романов поделился мнением о ситуации с пандемией коронавируса.

«Конечно беспокоюсь, но если соблюдать простые правила гигиены и защиты самого себя, то не всё так страшно. Мыть руки, пользоваться антисептиком, поменьше ходить в общественные места и всё будет хорошо.

Пустые полки? Меньше надо слушать новости, в которых 90% — это хайп и вранье. Я хожу в магазины рядом с домом. Полки забиты и продуктами, и туалетной бумагой. Почему активно раскупают именно туалетную бумагу? Сам не знаю! Вроде, людям сказали больше мыть руки, а не...", — цитирует Романова пресс-служба «армейского» клуба.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире от вируса скончалось 16 595 человек.