Романов — о пустых полках: меньше надо слушать новости, в которых 90% — это хайп и враньё
Защитник ЦСКА Александр Романов поделился мнением о ситуации с пандемией коронавируса.
«Конечно беспокоюсь, но если соблюдать простые правила гигиены и защиты самого себя, то не всё так страшно. Мыть руки, пользоваться антисептиком, поменьше ходить в общественные места и всё будет хорошо.
Пустые полки? Меньше надо слушать новости, в которых 90% — это хайп и вранье. Я хожу в магазины рядом с домом. Полки забиты и продуктами, и туалетной бумагой. Почему активно раскупают именно туалетную бумагу? Сам не знаю! Вроде, людям сказали больше мыть руки, а не...", — цитирует Романова пресс-служба «армейского» клуба.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире от вируса скончалось 16 595 человек.
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