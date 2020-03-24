Детский тренер Кучерова: остаюсь в «Авангарде», уволился из балашихинского «Олимпийца»
Детский тренер Никиты Гусева и Никиты Кучерова Геннадий Курдин опроверг информацию о своём увольнении из академии «Авангарда».
«Меня уволили из академии «Авангарда»? Нет, я уволился сам из «Олимпийца». А в «Авангарде» я остался. Думаю, что эта информация могла пойти от моих «доброжелателей». Балашихинский «Олимпиец» — вот отсюда я уволился. Почему я это сделал? Потому что там хоккей никому не нужен. А в «Авангарде» всё работает, поэтому я там остаюсь», — сказал Курдин в интервью «Чемпионату».
Ранее из академии «Авангарда» уволили тренера Игоря Николаева, который бил детей клюшкой по голове и бросал их на лёд. Инцидент произошёл в Балашихе в филиале академии «Авангарда». Филиал был открыт в августе 2019 года.
Тренер академии «Авангарда» бил детей клюшкой по голове
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