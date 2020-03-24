Андриевский: в Западной конференции проще работать. Все города рядом, много не летаешь

Главный тренер ХК «Сочи» Александр Андриевский поделился мнением о работе в клубе и прокомментировал отличия Западной и Восточной конференций.
«Не отвлекала ли обстановка курортного города? Нет, меня ничего не отвлекало. Наоборот, хорошая погода и обстановка помогали. У «Сочи» замечательный дворец, есть все условия для комфортной работы. У ребят тоже не было проблем. Знаю, что некоторые хоккеисты стремятся играть в Сочи, им нравится здесь жить из-за климата и города. Но в Западной конференции вообще везде комфортно: все города рядом, много летать не приходится.
После сезона в „Сибири“ стало легче? В этом плане точно да, на Западе проще работать. Длительные перелёты и постоянная смена часовых поясов очень сильно сказываются на игроках, особенно в концовке чемпионата», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.
- 24 марта 2020
-
21:36
-
20:44
-
20:22
-
19:39
-
19:33
-
19:15
-
19:03
-
18:16
-
18:07
-
18:04
-
17:55
-
17:23
-
16:45
-
16:25
-
16:10
-
15:55
-
15:30
-
15:10
-
14:59
-
14:27
-
14:10
-
13:45
-
13:15
-
13:02
-
12:39
-
12:34
-
12:15
-
11:55
-
11:30
-
11:01
-
10:49
-
10:35
-
10:17
-
09:55
-
09:30