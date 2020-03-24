Андриевский: в Западной конференции проще работать. Все города рядом, много не летаешь

Главный тренер ХК «Сочи» Александр Андриевский поделился мнением о работе в клубе и прокомментировал отличия Западной и Восточной конференций.



«Не отвлекала ли обстановка курортного города? Нет, меня ничего не отвлекало. Наоборот, хорошая погода и обстановка помогали. У «Сочи» замечательный дворец, есть все условия для комфортной работы. У ребят тоже не было проблем. Знаю, что некоторые хоккеисты стремятся играть в Сочи, им нравится здесь жить из-за климата и города. Но в Западной конференции вообще везде комфортно: все города рядом, много летать не приходится.



После сезона в „Сибири“ стало легче? В этом плане точно да, на Западе проще работать. Длительные перелёты и постоянная смена часовых поясов очень сильно сказываются на игроках, особенно в концовке чемпионата», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.