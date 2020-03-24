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«Шахтёр» выбил «Неман» и вышел в финал чемпионата Беларуси

«Шахтёр» выбил «Неман» и вышел в финал чемпионата Беларуси
Хоккей / Прочие 0

Гродненский «Неман» проиграл «Шахтёру-Солигорск» со счётом 0:1 в седьмом матче серии плей-офф полуфинала чемпионата Беларуси. Таким образом, «Шахтёр» выиграл противостояние с общим счётом 4-3 и вышел в финал турнира, где встретится с минской «Юностью».

Беларусь - Экстралига - плей-офф. 1/2 финала. 7-й матч
24 марта 2020, вторник. 19:30 МСК
Неман
Гродно
Окончен
0 : 1
Шахтёр-Солигорск
Солигорск
0:1 Камбович (Жидких, Станкевич) – 48:54' (5x4)

Напомним, чемпионат Беларуси — единственный в Европе, который не остановился из-за эпидемии коронавируса. Сезон в Континентальной хоккейной лиги временно приостановлен до 10 апреля.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, от него скончалось более 17 тыс. человек.

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