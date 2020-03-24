НХЛ временно сократит зарплаты сотрудников из-за коронавируса
Национальная хоккейная лига с 1 апреля временно сократит зарплаты сотрудникам офиса на 25 процентов, информирует ESPN. Сообщается, что данная мера введена для того, чтобы предотвратить возможные увольнения. Напомним, большинство клубов лиги сохраняет зарплату сотрудников.
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги с 12 марта временно приостановлен из-за эпидемии коронавируса, точные сроки окончания перерыва неизвестны.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, от него скончалось более 17 тыс. человек.
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Овечкин без 50 голов, Панарин без рекорда. Чего не будет в НХЛ, если сезон не доиграют
Финиш регулярного чемпионата мог бы принести российским хоккеистам большой улов. Их ждали рекорды и награды.
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