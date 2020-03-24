Жердев зажигательно станцевал с клюшкой, присоединившись к челленджу

Известный хоккеист Николай Жердев присоединился к танцевальному челленджу и исполнил зажигательный танец с клюшкой.
Последним клубом 35-летнего Жердева была «Рязань», которую он покинул в октябре 2019 года. За рязанский клуб Жердев провёл 9 матчей, набрав 2 (0+2) очка при показателе полезности «-7».
Ранее Жердев выступал за «Элемаш» (Электросталь), ЦСКА (Москва), «Коламбус Блю Джекетс» (США), «Химик» (Московская область), «Нью-Йорк Рейнджерс» (США), «Атлант» (Мытищи), «Филадельфию Флайерз» (США), «Ак Барс» (Казань), «Лев» (Чехия), «Спартак» (Москва), «Северсталь» (Череповец), «Динамо» (Москва), ХК «Сочи», «Торпедо» (Нижний Новгород), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Динамо» (Рига).
Форвард — двукратный чемпион мира (2009, 2012) и чемпион мира 2003 года среди молодёжных команд.
- 24 марта 2020
-
23:24
-
23:01
-
22:47
-
22:34
-
22:17
-
21:59
-
21:36
-
20:44
-
20:22
-
19:39
-
19:33
-
19:15
-
19:03
-
18:16
-
18:07
-
18:04
-
17:55
-
17:23
-
16:45
-
16:25
-
16:10
-
15:55
-
15:30
-
15:10
-
14:59
-
14:27
-
14:10
-
13:45
-
13:15
-
13:02
-
12:39
-
12:34
-
12:15
-
11:55
-
11:30