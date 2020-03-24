Жердев зажигательно станцевал с клюшкой, присоединившись к челленджу

Известный хоккеист Николай Жердев присоединился к танцевальному челленджу и исполнил зажигательный танец с клюшкой.

Последним клубом 35-летнего Жердева была «Рязань», которую он покинул в октябре 2019 года. За рязанский клуб Жердев провёл 9 матчей, набрав 2 (0+2) очка при показателе полезности «-7».



Ранее Жердев выступал за «Элемаш» (Электросталь), ЦСКА (Москва), «Коламбус Блю Джекетс» (США), «Химик» (Московская область), «Нью-Йорк Рейнджерс» (США), «Атлант» (Мытищи), «Филадельфию Флайерз» (США), «Ак Барс» (Казань), «Лев» (Чехия), «Спартак» (Москва), «Северсталь» (Череповец), «Динамо» (Москва), ХК «Сочи», «Торпедо» (Нижний Новгород), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Динамо» (Рига).



Форвард — двукратный чемпион мира (2009, 2012) и чемпион мира 2003 года среди молодёжных команд.