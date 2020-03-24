Компания, владеющая «Монреалем», сократит 60% сотрудников

Компания Groupe CH, которая является владельцем клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс», объявила о временном сокращении сотрудников в связи с приостановкой регулярного чемпионата НХЛ из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте «Монреаля».



Сокращение скажется на 60% сотрудников компании-владельца «Монреаля». Чтобы снизить последствия данного решения, Groupe CH учредила фонд помощи в размере шести миллионов долларов. Этот фонд поможет увеличить выплаты по пособиям по безработице на срок до восьми недель.



Напомним, Национальная хоккейная лига с 1 апреля временно сократит зарплаты сотрудникам офиса на 25 процентов. Данная мера введена для того, чтобы предотвратить возможные увольнения. Напомним, большинство клубов лиги сохраняет зарплату сотрудников.