Президент КХЛ — о завершении сезона: решение вопроса нельзя было откладывать

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов прокомментировал решение досрочно завершить сезон.

«К сожалению, мы вынуждены досрочно завершить сезон. Это решение далось нелегко. Уверен, что все болельщики вместе с нами хотели увидеть продолжение борьбы за Кубок Гагарина. Однако в сложившейся ситуации гораздо важнее здоровье игроков и их близких, сотрудников клубов, работников спортивных объектов и, конечно, болельщиков. Мы считаем, что никто не вправе брать на себя ответственность за жизнь и здоровье людей.



Решение вопроса нельзя было откладывать, всем участникам чемпионата нужна определённость для того, чтобы строить дальнейшие планы. Лига должна была принять взвешенное решение и объявить всем правила игры. Считаю, что мы также должны постараться, чтобы нынешняя ситуация никак не повлияла на следующий сезон, чтобы он начался в привычные для команд и болельщиков сроки, а его календарь был бы ритмичным и сбалансированным.



Я понимаю тех, кто расстроился из-за отмены чемпионата, особенно болельщиков клубов, вышедших во второй раунд плей-офф. Но сейчас лучше прислушаться к рекомендациям организаций здравоохранения. Позаботьтесь о себе и своих близких. Мы обязательно и очень скоро увидимся на хоккее», — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.