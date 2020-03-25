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Президент КХЛ — о завершении сезона: решение вопроса нельзя было откладывать

Президент КХЛ — о завершении сезона: решение вопро
Президент КХЛ — о завершении сезона: решение вопроса нельзя было откладывать
Хоккей / КХЛ 0

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов прокомментировал решение досрочно завершить сезон.

«К сожалению, мы вынуждены досрочно завершить сезон. Это решение далось нелегко. Уверен, что все болельщики вместе с нами хотели увидеть продолжение борьбы за Кубок Гагарина. Однако в сложившейся ситуации гораздо важнее здоровье игроков и их близких, сотрудников клубов, работников спортивных объектов и, конечно, болельщиков. Мы считаем, что никто не вправе брать на себя ответственность за жизнь и здоровье людей.

Решение вопроса нельзя было откладывать, всем участникам чемпионата нужна определённость для того, чтобы строить дальнейшие планы. Лига должна была принять взвешенное решение и объявить всем правила игры. Считаю, что мы также должны постараться, чтобы нынешняя ситуация никак не повлияла на следующий сезон, чтобы он начался в привычные для команд и болельщиков сроки, а его календарь был бы ритмичным и сбалансированным.

Я понимаю тех, кто расстроился из-за отмены чемпионата, особенно болельщиков клубов, вышедших во второй раунд плей-офф. Но сейчас лучше прислушаться к рекомендациям организаций здравоохранения. Позаботьтесь о себе и своих близких. Мы обязательно и очень скоро увидимся на хоккее», — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.

КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020
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