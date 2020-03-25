ЦСКА сделал заявление о досрочном завершении сезона КХЛ-2019/2020

Хоккейный клуб ЦСКА на официальном сайте сделал заявление о досрочном завершении сезона КХЛ-2019/2020.

«Дорогие друзья, в связи с ситуацией вокруг распространения COVID-19 в спортивном мире принимаются меры, направленные на обеспечение безопасности болельщиков и спортсменов. Наш чемпионат не остался в стороне, и сегодня было принято решение о досрочном завершении сезона-2019/2020.

Нам очень жаль, что обстоятельства, на которые мы не можем повлиять, оставили вас без хоккея и радостных эмоций от побед любимой команды. Но мы поддерживаем данное решение. ЦСКА – это большая семья. И каждый член армейской дружины важен для нас. Мы понимаем, что для безопасности вашего здоровья и ваших близких нужно пойти на подобные меры.

Спасибо, что поддерживали нас на протяжении всего сезона. Будьте здоровы и берегите себя. ЦСКА всегда будет первым! До встречи в новом сезоне», — сказано в заявлении «армейцев».