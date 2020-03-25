Кожевников: решение КХЛ разочаровывающее. Свой чемпионат выбрасываем в помойку

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал решение КХЛ досрочно завершить нынешний сезон.
«Да, ситуация, с которой мы столкнулись из-за коронавируса — очень тяжёлая. Но решение КХЛ полностью отменить сезон – разочаровывающее. У многих игроков срок действия контракта до 30 апреля и по истечении этой даты некоторые из них наверняка отправятся за океан. Причём, возможен даже вариант, при котором игроки уровня Капризова, Сорокина и Романова смогут уже в этом сезоне дебютировать в регулярном чемпионате НХЛ! Получается, что НХЛ мы усиливаем, а нашу лигу просто выбрасываем в помойку», — сказал Кожевников «Чемпионату».
Национальная хоккейная лига ранее также из-за пандемии коронавируса приостановила регулярный чемпионат, а теперь рассматривает вариант доиграть сезон летом.
- 25 марта 2020
-
13:25
-
13:06
-
13:00
-
12:45
-
12:29
-
12:22
-
12:15
-
12:00
-
11:25
-
11:15
-
10:45
-
10:20
-
10:15
-
09:55
-
09:30
-
09:02
-
07:00
-
05:06
-
02:35
-
02:10
-
00:51
-
00:37
- 24 марта 2020
-
23:59
-
23:24
-
23:01
-
22:47
-
22:34
-
22:17
-
21:59
-
21:36
-
20:44
-
20:22
-
19:39
-
19:33
-
19:15