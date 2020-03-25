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Кожевников: решение КХЛ разочаровывающее. Свой чемпионат выбрасываем в помойку

Кожевников: решение КХЛ разочаровывающее. Свой чемпионат выбрасываем в помойку
Хоккей / КХЛ 0

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал решение КХЛ досрочно завершить нынешний сезон.

«Да, ситуация, с которой мы столкнулись из-за коронавируса — очень тяжёлая. Но решение КХЛ полностью отменить сезон – разочаровывающее. У многих игроков срок действия контракта до 30 апреля и по истечении этой даты некоторые из них наверняка отправятся за океан. Причём, возможен даже вариант, при котором игроки уровня Капризова, Сорокина и Романова смогут уже в этом сезоне дебютировать в регулярном чемпионате НХЛ! Получается, что НХЛ мы усиливаем, а нашу лигу просто выбрасываем в помойку», — сказал Кожевников «Чемпионату».

Национальная хоккейная лига ранее также из-за пандемии коронавируса приостановила регулярный чемпионат, а теперь рассматривает вариант доиграть сезон летом.

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