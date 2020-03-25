Фетисов — о чемпионе КХЛ: лотерею можно устроить, монетку бросить, но кому это надо?

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал решение КХЛ о досрочном завершении сезона-2019/2020 из-за коронавируса.

«Понятно, что КХЛ пыталась что-то сделать, но в любом случае это не было бы спортивным принципом, потому что два клуба, которые вышли в следующий круг розыгрыша Кубка Гагарина, не видят дальнейшего участия в соревнованиях «Барыс» и «Йокерит», потому что в правительстве им запретили участие Финляндия и Казахстан. Не знаю, на что рассчитывал КХЛ, спекулируя на разные форматы, но единственное правильное решение приняли только сейчас.



Каким образом можно позже завершить турнир? Осенью, например, начинается новый сезон, и я надеюсь, начнётся. Но мировая ситуация такова, что практически все соревнования завершились, включая Олимпийские игры, перенесённые на год. Ни на месяц, ни на два, а на год, что я считаю очень правильным решением, потому что спортсмены должны знать, когда будет мероприятие и как к ним готовиться.



Если турнира нет, то как можно определить победителя? Ну, лотерею можно устроить, монетку бросить, но кому это надо?» — цитирует Фетисова News.ru.