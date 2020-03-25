Игрок МХЛ дисквалифицирован за употребление мельдония

ИИХФ объявила о дисквалификации двух игроков за нарушение антидопинговых правил, информирует официальный сайт организации. Ранее стало известно, что российский защитник Виталий Дьяков получил дисквалифицикацию на 15 месяцев из-за употребления кокаина.



19-летний защитник команды МХЛ «Снежные Барсы» Владислав Никифоров дисквалифицирован на 15 месяцев. В его пробе нашли мельдоний. Игрок пояснил, что ему мельдоний прописал врач. Никифоров не уведомил медика, что является спортсменом.



30-летний канадский нападающий из третьего немецкого дивизиона Майкл Бадд отстранён на два года за применение кокаина. Игрок не употреблял наркотик для улучшения спортивных результатов, однако ИИХФ не нашла оснований для сокращения дисквалификации.

Хоккеист Дьяков дисквалифицирован ИИХФ за употребление кокаина