Курри — об остановке сезона КХЛ: правильное решение. Мы не думали возвращаться в плей-офф

Президент финского «Йокерита» Яри Курри прокомментировал досрочное завершение сезона Континентальной хоккейной лиги из-за коронавируса. Напомним, «Йокерит» стал первым клубом лиги, официально отказавшимся от участия в плей-офф из-за эпидемии.
«Принимая во внимание мировую ситуацию с эпидемией, КХЛ приняла правильное и справедливое решение. Лига хотела как можно дольше изучать ситуацию с развитием коронавируса, но теперь наступило время для решающего решения. Сегодня с нами впервые за долгое время лига связалась напрямую. С нашей стороны ситуация никогда не менялась, мы не думали о возвращении в плей-офф», — цитирует Курри Ilta-Sanomat.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Подавляющее большинство спортивных турниров по всему миру отменено. Национальная хоккейная лига временно остановила розыгрыш чемпионата, точные сроки окончания перерыва неизвестны.
- 25 марта 2020
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