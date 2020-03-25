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Курри — об остановке сезона КХЛ: правильное решение. Мы не думали возвращаться в плей-офф

Курри — об остановке сезона КХЛ: правильное решение. Мы не думали возвращаться в плей-офф
Хоккей / КХЛ 0

Президент финского «Йокерита» Яри Курри прокомментировал досрочное завершение сезона Континентальной хоккейной лиги из-за коронавируса. Напомним, «Йокерит» стал первым клубом лиги, официально отказавшимся от участия в плей-офф из-за эпидемии.

«Принимая во внимание мировую ситуацию с эпидемией, КХЛ приняла правильное и справедливое решение. Лига хотела как можно дольше изучать ситуацию с развитием коронавируса, но теперь наступило время для решающего решения. Сегодня с нами впервые за долгое время лига связалась напрямую. С нашей стороны ситуация никогда не менялась, мы не думали о возвращении в плей-офф», — цитирует Курри Ilta-Sanomat.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Подавляющее большинство спортивных турниров по всему миру отменено. Национальная хоккейная лига временно остановила розыгрыш чемпионата, точные сроки окончания перерыва неизвестны.

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