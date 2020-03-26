Рутерфорд: сейчас интересное время. Получаю удовольствие, несмотря на вирус

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд поделился мнением о пандемии коронавируса, из-за которой сезон Национальной хоккейной лиги прерван на неопределённый срок.



«Нам нужно держаться вместе и делать то, что мы можем делать. Сейчас интересное время, особенно для такого возрастного человека как я. Я помню, что раньше у нас не было большого количества занятий. Мы много времени, очень много — проводили дома. Моя семья жила от зарплаты до зарплаты. Мы жили скромно, поэтому и досуг был соответствующим. У нас был одинаковый ужин, одна и та же еда — три дня подряд. Примерно то же самое происходит и в эти дни. Сейчас я очень ценю время, которое провожу с семьёй, и несмотря на вирус получаю удовольствие. У меня это вызывает множество воспоминаний и уважение к тому, что делали мои мама и папа», — цитирует Рутерфорда официальный сайт НХЛ.