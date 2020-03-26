Гендиректор «Салавата»: в новом сезоне вернёмся ещё сильнее
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов прокомментировал решение КХЛ досрочно завершить нынешний сезон.
Официальное заявление Континентальной хоккейной лиги о прекращении сезона
«Лига приняла решение досрочно завершить чемпионат. Все отдают себе отчёт, что здоровье наших соотечественников важнее определения обладателя Кубка Гагарина. Продолжать розыгрыш без «Йокерита» и «Барыса» некорректно и по спортивному принципу.
К тому же мы с самого начала говорили, что играть без болельщиков на трибунах не совсем правильно, особенно в плей-офф. Благодарим всех за поддержку! Мы вернёмся в новом сезоне ещё сильнее. Берегите себя и своих близких», — цитирует Курносова пресс-служба уфимского клуба.
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