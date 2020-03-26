Жена Малкина показала, как Евгений занимается с сыном математикой
Анна Кастерова, супруга нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, опубликовала видео, на которых российский хоккеист учит сына Никиту считать в рамках развивающей игры.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В нынешнем сезоне российский форвард провёл 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 74 (25+49) очка. В настоящий момент сезон в североамериканской лиге приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в городе Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 450 тыс. человек в мире. Число погибших уже превысило 20 тыс. По состоянию на утро 26 марта в России за сутки подтверждено 182 новых случая коронавируса в 18 регионах, всего в России 840 заболевших в 56 регионах.
Илья Ковальчук наблюдает за тренировкой своей жены во время карантина
Читайте также
- 26 марта 2020
-
14:32
-
14:20
-
14:04
-
13:41
-
13:16
-
13:01
-
12:48
-
12:20
-
12:00
-
11:35
-
11:20
-
11:05
-
10:51
-
10:25
-
10:15
-
09:45
-
09:21
-
09:00
-
05:49
-
02:54
-
02:34
-
00:51
-
00:25
-
00:12
- 25 марта 2020
-
23:46
-
23:13
-
22:59
-
22:29
-
22:00
-
21:26
-
21:14
-
20:39
-
20:21
-
20:05
-
20:00
Партнерский контент