Жена Малкина показала, как Евгений занимается с сыном математикой

Анна Кастерова, супруга нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, опубликовала видео, на которых российский хоккеист учит сына Никиту считать в рамках развивающей игры.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В нынешнем сезоне российский форвард провёл 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 74 (25+49) очка. В настоящий момент сезон в североамериканской лиге приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в городе Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 450 тыс. человек в мире. Число погибших уже превысило 20 тыс. По состоянию на утро 26 марта в России за сутки подтверждено 182 новых случая коронавируса в 18 регионах, всего в России 840 заболевших в 56 регионах.