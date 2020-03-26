Россиянин из QMJHL не может вернуться на родину, он доставил еду нуждающимся в Канаде

Нападающий «Кейп-Бретон Иглз» Егор Соколов не может вернуться из Канады в родной Екатеринбург из-за карантина. После отмены сезона в юниорской лиге Квебека 19-летний хоккеист занялся разносом продуктов первой необходимости в канадском городском квартале Сидней, сообщает CTV News.
«Я просто собираю продукты и еду по домам. Оставляю их на передней ступеньке. Думаю, что люди должны относиться к этому серьёзно. Многие заражаются в Европе. Не хочется быть в такой ситуации. Люди должны оставаться дома», – сказал Соколов.
Россиянин не задрафтован в НХЛ. В межсезонье он принимал участие в тренировочном лагере «Коламбуса» в качестве свободного агента. 19-летний форвард выиграл серебряные медали молодёжного чемпионата мира 2020 года. На турнире в Чехии Соколов забросил три шайбы и сделал одну результативную передачу в семи матчах. Лучшим матчем на МЧМ-2020 для Егора стал полуфинал со Швецией, где он оформил дубль.
- 26 марта 2020
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