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Киселевич обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса

Киселевич обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса
Хоккей / КХЛ 0

Защитник ЦСКА Богдан Киселевич обратился к болельщикам, посоветовав им придерживаться рекомендаций в связи с угрозой распространения коронавируса.

«Дорогие друзья! Как вы знаете, сейчас во всем мире борьба с пандемией коронавируса. Не надо паниковать — это самое главное. Соблюдайте меры предосторожности, гигиены, мойте руки чаще. Старайтесь избегать большого скопления людей.

Если вы чувствуете какое-то недомогание, то позвоните в скорую помощь, вам там обязательно помогут. Наслаждайтесь тем, что можете проводить как можно больше времени со своей семьей», — сказал Киселевич в видео, размещённом в «твиттере» ЦСКА.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в городе Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 450 тыс. человек в мире. Число погибших превысило уже 22 тыс. По состоянию на утро 26 марта в России за сутки подтверждено 182 новых случая коронавируса в 18 регионах, всего в России 840 заболевших в 56 регионах.

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