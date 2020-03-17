Киселевич — о коронавирусе: жену попросил купить гречку — она пока смеётся
Защитник ЦСКА Богдан Киселевич поделился мнением об угрозе распространения коронавируса в Москве. Из-за пандемии сезон в КХЛ был приостановлен на неделю.
«Тревоги нет. В принципе, как я понимаю, наш медицинский штаб делает все возможное. Мы просто ждем решения. Так, чтобы я испугался с кем-то играть из-за того, что там что-то передастся… Страха такого нет.
Не сталкивался ли в Москве с отсутствием продуктов по примеру Георгиева в Нью-Йорке? Пока нет. Я жену попросил купить гречку — она пока смеётся», — приводят слова Киселевича «Известия».
Ранее голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев показал пустые полки в одном из магазинов Нью-Йорка, принадлежащем крупной сети супермаркетов Whole Foods.
Георгиев показал пустые полки в американском супермаркете. Всё из-за коронавируса
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