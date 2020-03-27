Михайлов: звёздам ЦСКА имеет смысл остаться в КХЛ, ведь скоро Олимпиада

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о возможном отъезде в НХЛ лидеров ЦСКА.

«Во-первых, учитывая все последние события в экономике, у меня есть сомнения по названному числу, его, на мой взгляд, имеет смысл значительно увеличить. Во-вторых, я надеюсь, что многие ведущие хоккеисты всё-таки останутся в ЦСКА, ведь скоро Олимпиада и есть хороший шанс завоевать золото главного турнира мирового хоккея.

В-третьих, не все заметили, что первенство ВХЛ уверенно выиграла наша «Звезда» – самая молодая команда «вышки», где есть шесть-семь хоккеистов, которые готовы пробиваться в ЦСКА. Этот факт позволяет мне уверенно смотреть в будущее ЦСКА при любом потолке зарплат.

Уедут Капризов, Сорокин и Романов? У нынешнего поколения игроков есть мечта – сыграть в НХЛ. Отношусь к ней неоднозначно, но не собираюсь её оценивать. Главное, на мой взгляд, то, что лететь в НХЛ нужно не на птичьих правах, а на гарантированную позицию.



Все названные игроки – большие таланты, мастера. Сорокин – один из лучших вратарей КХЛ, Капризов и Слепышев – форварды ударного звена, Романов – самый прогрессирующий молодой защитник лиги. Им решать, расчищены ли под них места в НХЛ. Сорокин и Слепышев – не только лидеры первого звена ЦСКА, но и потенциальные лидеры олимпийской команды. Считаю, что им, как и другим звёздам ЦСКА, имеет смысл остаться в КХЛ», – цитирует Михайлова Russia-Hockey.