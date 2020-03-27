«Амур» заключил новый контракт с главным тренером Гулявцевым
«Амур» заключил новый контракт с главным тренером Александром Гулявцевым, сообщается в «твиттере» пресс-службы Континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано на один сезон.
В минувшем сезоне хабаровский клуб занял девятое место в Восточной конференции, одержав 26 побед в 62 матчах. Команда Гулявцева не попала в плей-офф, уступив в заключительных матчах регулярки «Нефтехимику» и пропустив во второй этап сезона подопечных Вячеслава Буцаева.
Гулявцев возглавил «Амур» 12 января 2019 года. И следующий сезон станет для 46-летнего специалиста вторым полноценным в Хабаровске. До «тигров» российский тренер в КХЛ возглавлял «Северсталь», с которой в сезоне-2017/2018 пробился в плей-офф, где в первом раунде проиграл СКА.
Васильев: из «Амура» приходит много хороших новостей. Идут активные подписания
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