Васильев: из «Амура» приходит много хороших новостей. Идут активные подписания

Защитник «Амура» Валерий Васильев прокомментировал заключение нового контракта с хабаровским клубом.

«После окончания регулярного чемпионата немного отдохнул в Абу-Даби, затем вернулся в Москву, пообщался с агентом и с радостью принял предложение «Амура». Ну а двухлетний срок контракта во многом стал формальностью, таковы условия регламента КХЛ.

Из Хабаровска приходит много хороших новостей. Идут активные подписания — и Максима Игнатовича, и Дениса Голубева, и других хоккеистов «Амура». Костяк команды сохраняется — это плюс и это улучшает настроение. Тем более сегодня, когда из-за эпидемии в основном находишься дома.

Многое получалось и у меня, и у команды, жаль только, что на самом финише чемпионата всё-таки упустили путёвку в плей-офф. Четыре шайбы в большинстве и в целом шесть шайб — это вообще сюрприз, раньше так много не забивал. По итогам сезона есть что вспомнить», — цитирует Васильева Russia-Hockey.